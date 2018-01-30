Яна Рудковская рассказала, как сын ею манипулирует

Яна Рудковская рассказала, как сын ей манипулирует

Маленький сын Яны Рудковской Евгения Плющенко Саша знает, как растопить сердце мамы. После каждой проказы малыш рассказывает Яне трогательное стихотворение-поздравление, после которого строгая продюсер уже не может обижаться на ребенка.

При этом методы воспитания Рудковской не всегда находят поддержку у публики. Так, недавно Яну и Евгения обвинили в том, что они подают сыну дурной пример. На одном из снимков, который звезда выложила в своей микроблог, Саша вместе с родителями показывает язык. Подписчики сочли это дурным тоном.