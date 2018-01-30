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Яна Рудковская рассказала, как сын ею манипулирует
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Яна Рудковская рассказала, как сын ей манипулирует 

Рамблер 30 января 2018
Маленький сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша знает, как растопить сердце мамы. После каждой проказы малыш рассказывает Яне трогательное стихотворение-поздравление, после которого строгая продюсер уже не может обижаться на ребенка.
При этом методы воспитания Рудковской не всегда находят поддержку у публики. Так, недавно Яну и Евгения обвинили в том, что они подают сыну дурной пример. На одном из снимков, который звезда выложила в своей микроблог, Саша вместе с родителями показывает язык. Подписчики сочли это дурным тоном.
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