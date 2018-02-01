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Пародия на Ким Кардашьян
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Пародия на Ким Кардашьян 

Рамблер 1 февраля 2018
О Ким Кардашьян сегодня не знают только те, у кого нет ни телевизора, ни компьютера.
Начав карьеру со съёмок в семейном реалити-шоу в 2007 году, Ким уже через 3 года стала самой высокооплачиваемой звездой реалити-тв. Её романы и браки сразу же становились предметом обсуждения, а незабываемые фотосессии в стиле «ню» уже смело можно назвать легендарными.
Сегодня дива замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым у них трое детей. Однако наличие мужа не мешает миссис Кардашьян-Уэст публиковать пикантные кадры в соцсетях.
Героиня ролика решила повторить откровенные образы светской львицы и не постеснялась продемонстрировать собственные формы.
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