Новые факты биографии Жанны Фриске

Жанны Фриске нет уже полтора года, но поклонники по-прежнему проявляют интерес к жизни певицы. До сих пор под пристальным вниманием находятся супруг Жанны Дмитрий Шепелев , ее сын Платон, отец, мать и, конечно, сестра Наталия.

И вот сегодня стал известен интересный факт о роде Жанны. Наталия Фриске выложила в микроблог снимок с матерью, на котором призналась, что ее дедушка по маминой линии, Копылов Владимир Савельевич , родился в самом центре Москвы, на улице Никольской, буквально у стен Кремля.

В ответ подписчики забросали Наталию с ее мамой Ольгой комплиментами и пожелали продолжения рода. Среди всех нашелся и молодой человек, который оставил сообщение, посвященное Жанне Фриске: