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Новые факты биографии Жанны Фриске
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Новые факты биографии Жанны Фриске 

Рамблер 31 января 2018
Жанны Фриске нет уже полтора года, но поклонники по-прежнему проявляют интерес к жизни певицы. До сих пор под пристальным вниманием находятся супруг Жанны Дмитрий Шепелев, ее сын Платон, отец, мать и, конечно, сестра Наталия.
И вот сегодня стал известен интересный факт о роде Жанны. Наталия Фриске выложила в микроблог снимок с матерью, на котором призналась, что ее дедушка по маминой линии, Копылов Владимир Савельевич, родился в самом центре Москвы, на улице Никольской, буквально у стен Кремля.
В ответ подписчики забросали Наталию с ее мамой Ольгой комплиментами и пожелали продолжения рода. Среди всех нашелся и молодой человек, который оставил сообщение, посвященное Жанне Фриске:
«Наташа ты огонь 🔥 спасибо тебе, смотря на тебя всегда вспоминаю ее».
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