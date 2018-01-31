Дмитрий Маликов показал новорожденного сына 

Вся семья певца опубликовала у себя в микроблогах трогательное фото, на котором Дмитрий Маликов целует жену Елену, а их дочь Стефания держит на руках новорожденного братика.
#repost @elenamalikova Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын… Семья — это команда! Где один— за всех и все— за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! ❤
К фото прилагается и достаточно откровенное, местами грустное, местами воодушевляющее послание от жены Дмитрия Елены Маликовой, которое повествует о том, как она сначала почти полностью потеряла, а потом обрела семью благодаря Дмитрию и его родным.
О том, что у Маликова родился сын, стало известно в день рождения певца. Ребенок родился от суррогатной матери. На тот момент Дмитрию Маликову было 47 лет, а его жене Елене 54 года. Супруги женаты с 2000 года. Их дочери Стефании 17 лет.