Дмитрий Маликов показал новорожденного сына

Вся семья певца опубликовала у себя в микроблогах трогательное фото, на котором Дмитрий Маликов целует жену Елену , а их дочь Стефания держит на руках новорожденного братика.

К фото прилагается и достаточно откровенное, местами грустное, местами воодушевляющее послание от жены Дмитрия Елены Маликовой, которое повествует о том, как она сначала почти полностью потеряла, а потом обрела семью благодаря Дмитрию и его родным.

О том, что у Маликова родился сын, стало известно в день рождения певца. Ребенок родился от суррогатной матери. На тот момент Дмитрию Маликову было 47 лет, а его жене Елене 54 года. Супруги женаты с 2000 года. Их дочери Стефании 17 лет.