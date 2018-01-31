Мошенники зарабатывают на фигуре Кожевниковой

Ажиотаж вокруг форм Марии Кожевниковой не утихает. Сама звезда уже даже призналась, что планирует похудеть, но не для эстетики, а для физического комфорта, ведь у каждого есть своя заветная цифра на весах.

Пока поклонники уверяли Марию, что она прекрасно выглядит и сейчас, мошенники подсуетились и решили заработать на формах актрисы и политика. В сети появились сообщения о том, что некие препараты помогли Кожевниковой похудеть.

В ответ Мария опубликовала разоблачительное фото и призвала своих поклонников не доверять подобным сообщениям. По ее словам, они никогда не употребляла никакую химию, и, вообще, нет такой таблетки, которая могла бы похудеть на длительное время.