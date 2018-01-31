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Мошенники зарабатывают на фигуре Кожевниковой
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Мошенники зарабатывают на фигуре Кожевниковой 

Рамблер 31 января 2018
Ажиотаж вокруг форм Марии Кожевниковой не утихает. Сама звезда уже даже призналась, что планирует похудеть, но не для эстетики, а для физического комфорта, ведь у каждого есть своя заветная цифра на весах.
Пока поклонники уверяли Марию, что она прекрасно выглядит и сейчас, мошенники подсуетились и решили заработать на формах актрисы и политика. В сети появились сообщения о том, что некие препараты помогли Кожевниковой похудеть.

#НеМогуМолчать Дорогие женщины, не ведитесь на обман❗️Все кто пишут, что я употребляла какие — то препараты, все кто используют мои фотографии с целью продать и прорекламировать «чудо средство» — мошенники❗️ Их цель с помощью вранья выкачать из Вас деньги. Я же категорически против этой химии и прошу Вас включать разум. Нет такой «таблетки», которая без вреда изменит Ваш вес, при этом будет гарантировать длительный результат. Зато есть спорт, питание и вода — вот они Ваши друзья и помощники, которые приведут Вас, правда не сразу, но на долго к результату и здоровью!

Публикация от  Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

В ответ Мария опубликовала разоблачительное фото и призвала своих поклонников не доверять подобным сообщениям. По ее словам, они никогда не употребляла никакую химию, и, вообще, нет такой таблетки, которая могла бы похудеть на длительное время.
«Зато есть спорт, питание и вода — вот они Ваши друзья и помощники, которые приведут Вас, правда не сразу, но на долго к результату и здоровью!», — констатировала звезда.
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