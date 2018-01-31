Водонаева перечислила свои пластические операции

Алена Водонаева устала от постоянных нападок подписчиков, которые так и норовят выяснить, как много уколов красоты она делает. В ответ девушка разразилась гневной тирадой, в которой вывела сама себя на чистую воду.

По признанию Алены, пластический хирург поработал лишь над формой ее груди, а все остальное — это природное, кроме четырех зубов и линии бикини. В доказательство Алена выложила сразу 6 своих фотографий в юности, чтобы злопыхатели могли оценить, менялись ли как-то ее мимика и черты лица.

Поклонницы пост Алены похвалили, посчитав, что она здорово уделала своих обидчиц. Многие понастальгировали по временам «Дома-2» и попросили Водонаеву вернуться на проект, чтобы там рубить правду-матку в лицо всем окружающим.