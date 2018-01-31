Водонаева перечислила свои пластические операции 

Почему некоторые (слава в кого вы там верите таких 1%) бабы в комментариях в любых моих рассказах и высказываниях начинают искать подвох? У них реально паранойя развита до такой степени, что они бесконечно думают о том, что их хотят нае@ать!? Читаю я, значит, нормальные комменты, общаюсь с подписчицами, мне реально интересно узнать мнения и точку зрения людей на какие-то темы. Обсуждаем, значит, общаемся. Но вот один (на двадцать комментариев) обязательно приходится от какой-нибудь подозревающей вселенский обман особы. Делать нам что ли больше нечего, как придумать план чтобы обмануть тебя? Конечно да! От этого в моей жизни сразу все так хорошо становится! Я Прям кайфую, что мне удалось какую-то Зинку из интернета вокруг пальца обвести. Бальзам на душу. Смысл жизни. Успех. Экстаз. Восторг. Написала о том, что к косметологу собираюсь, советуюсь под постом с девушками, нет же понабежали собаки-подозреваки с лупой (хотя вероятнее с "за" перед лупой) и орут, что у меня ботокс во лбу! Женщины, когда во лбу ботокс лоб гармошкой не собирается. Вы прежде чем вопрос поднимать, его изучите вначале. Видео и фотографий здесь тысячи. Детских в том числе. С моими "летающими" с детства бровями и моими идеальными с подросткового возраста скулами. Единственное, что у меня сделано — это сиськи и 4 зуба. Хотя не помню точно, возможно, 4 сиськи, а зуба два. Наращенные волосы в подобных вопросах — будничная необходимость, такая же, как например, гладкая зона бикини. Совершенно гладкая. Волосы "там" (если вдруг кто забыл) исчезли больше 10 лет назад навсегда. Не помню только от электроэпиляции или от таких комментариев отвалились.