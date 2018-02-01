Натали показала редкое домашнее видео 

В апреле прошлого года 43-летняя певица Натали в третий раз стала мамой. А сегодня поделилась с поклонниками редким домашним видео с младшим сыном.
В ходе ролика маленький Евгений и кот певицы Натали вместе направляются к одному из кухонных шкафчиков.
Все знают, где лежит еда,
— пояснила публике артистка, добавив смеющийся смайл.
Напомним, со своим мужем Александром Рудиным Натали вместе с 1991 года. Пара растит троих сыновей: в 2001 году родился старший ребенок супругов — Арсений, в 2010 году появился на свет средний сын — Анатолий, а в апреле нынешнего года родился маленький Евгений.