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Натали показала редкое домашнее видео
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Натали показала редкое домашнее видео 

Letidor.ru 1 февраля 2018
В апреле прошлого года 43-летняя певица Натали в третий раз стала мамой. А сегодня поделилась с поклонниками редким домашним видео с младшим сыном.
В ходе ролика маленький Евгений и кот певицы Натали вместе направляются к одному из кухонных шкафчиков.
Все знают, где лежит еда,
— пояснила публике артистка, добавив смеющийся смайл.
Напомним, со своим мужем Александром Рудиным Натали вместе с 1991 года. Пара растит троих сыновей: в 2001 году родился старший ребенок супругов — Арсений, в 2010 году появился на свет средний сын — Анатолий, а в апреле нынешнего года родился маленький Евгений.
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