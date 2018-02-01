Натали показала редкое домашнее видео

В апреле прошлого года 43-летняя певица Натали в третий раз стала мамой. А сегодня поделилась с поклонниками редким домашним видео с младшим сыном.

Все знают, где лежит еда, В ходе ролика маленький Евгений и кот певицы Натали вместе направляются к одному из кухонных шкафчиков.

— пояснила публике артистка, добавив смеющийся смайл.