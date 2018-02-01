«А джинсы зачем стягивать?»: Боня увлеклась танцем

Многие звезды любят демонстрировать результаты работы над собой. Не является исключением и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня , которая по праву гордится своей фигурой. Но многие подписчики считают, что красавица слишком уж перебарщивает в хвастовстве внешностью.

Виктория Боня — успешная фотомодель и блогер. Она часто публикует фото и видео, чтобы ее можно было видеть во всей красе. Несмотря на частые обвинения в зазнайстве, она регулярно демонстрирует себя, но недавний ее ролик не понравился многим пользователям соцсетей.

«Я поняла одну вещь: у латинов все народные танцы включают в себя активные движения, где задействован позвоночник! Отсюда они такие живые, подвижные и энергичные. Танец — это жизнь! Согласны? Чем больше движения, тем здоровее вы и бодры духом». Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 30, 2018 at 9:06 PST Знаменитость сняла на камеру смартфона, как танцевала под зажигательную мелодию. Внимание поклонников привлекла стройная фигура телезвезды, которую она показала с разных сторон. Виктория демонстрировала свой идеальный пресс, пышную грудь и пятую точку, которой явно хвасталась:

Подписчики светской львицы заметили, что регулярные тренировки не прошли даром, и ягодицы Виктории Бони стали выглядеть еще более подтянутыми, чем это было ранее. Но фанаты не могли не отметить, что звезда во время танца немного стянула джинсы, и отреагировали на это:

«Я была о тебе лучшего мнения. А сейчас ты ведешь себя, как Бузова».

«А джинсы зачем стягивать во время танца? Смешно».

«Кому это интересно? Неужели смотреть, как Вика вертит попой интереснее, чем книгу почитать?»

«Честно, мне нравился этот человек. На самом деле, ну вот это уже, на мой взгляд, отвратительно. И дело совершенно не в зависти или в чем-то еще, просто на самом деле некрасиво!».

«Фигура моей мечты».

«Мда, я на танцполе двигаюсь, а не штаны с себя снимаю…»

38-летнюю Викторию Боню часто критикуют, причем не только за внешность, но и за поведение. Когда она недавно показала окрашивание волос в салоне красоты, часть подписчиков недоумевала, зачем она в конце процесса надела солнцезащитные очки.