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Полина Гагарина потолстела в отпуске
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Полина Гагарина потолстела в отпуске 

7 Дней 1 февраля 2018
Полина Гагарина улетела на Мальдивы со своей семьей после шести месяцев насыщенных тренировок. Со спортом певица «подружилась» после рождения второго ребенка. Малышка Мия появилась на свет девять месяцев назад, и Полина привела себя в «дородовую» форму в максимально короткие сроки. Но не остановилась на этом.
Чтобы сделать себе фигуру мечты, Полина тщательно следила за своим питанием. Также она наняла личного фитнес-инструктора, который разработал для Гагариной индивидуальную программу тренировок.
Во время отпуска Полина не ограничивала себя ни в чем, да и спортом, если совсем честно, не занималась. Все это поспешило отразиться на фигуре артистки.
«Не скажу, на сколько килограммов поправилась, — с ужасом говорит певица. — Отдохнула так отдохнула!»
В первый же день после возвращения звезды из отпуска ее навестил тренер. И сразу же приступил к делу. Он заставил Полину ходить на руках по всей квартире, делать берпи, прыгать, бегать, а потом даже выйти на улицу и, несмотря на снегопад, делать упражнения и там. Из-за того, что дочь певицы еще очень маленькая, она не может себе позволить лишний раз уйти из дома в спортзал, поэтому тренировки всегда проходят дома и во дворе.
Меж тем, поклонники звезды не одобрили этого ее стремления «худеть, худеть и еще раз худеть». «Полина, от вас скоро ничего не останется!» — переживают они.
Напомним, во время отпуска Гагарину даже осудили за то, что она слишком худая. Из-за полного отсутствия лишнего веса, у певицы совсем «пропала» грудь. Об этом она сама в шутку написала в соцсетях.
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