Полина Гагарина потолстела в отпуске

Полина Гагарина улетела на Мальдивы со своей семьей после шести месяцев насыщенных тренировок. Со спортом певица «подружилась» после рождения второго ребенка. Малышка Мия появилась на свет девять месяцев назад, и Полина привела себя в «дородовую» форму в максимально короткие сроки. Но не остановилась на этом.

Чтобы сделать себе фигуру мечты, Полина тщательно следила за своим питанием. Также она наняла личного фитнес-инструктора, который разработал для Гагариной индивидуальную программу тренировок.

«Не скажу, на сколько килограммов поправилась, — с ужасом говорит певица. — Отдохнула так отдохнула!» Во время отпуска Полина не ограничивала себя ни в чем, да и спортом, если совсем честно, не занималась. Все это поспешило отразиться на фигуре артистки.

В первый же день после возвращения звезды из отпуска ее навестил тренер. И сразу же приступил к делу. Он заставил Полину ходить на руках по всей квартире, делать берпи, прыгать, бегать, а потом даже выйти на улицу и, несмотря на снегопад, делать упражнения и там. Из-за того, что дочь певицы еще очень маленькая, она не может себе позволить лишний раз уйти из дома в спортзал, поэтому тренировки всегда проходят дома и во дворе.

Меж тем, поклонники звезды не одобрили этого ее стремления «худеть, худеть и еще раз худеть». «Полина, от вас скоро ничего не останется!» — переживают они.

Напомним, во время отпуска Гагарину даже осудили за то, что она слишком худая. Из-за полного отсутствия лишнего веса, у певицы совсем «пропала» грудь. Об этом она сама в шутку написала в соцсетях.