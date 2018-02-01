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Глюкоза опасается за свою жизнь
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Глюкоза опасается за свою жизнь 

Рамблер 1 февраля 2018
Накануне подписчики атаковали Глюкозу вопросами, почему она носит свитер, который явно съела моль. Некоторые особо активные поклонники даже предложили певице свою помощь с гардеробом. Наталья Чистякова-Ионова их всех похвалила, но заметила, что свитер на самом деле никогда не был завтраком или ужином для насекомых — он такой по задумке дизайнера.
А надеть его Глюкоза решила в связи с тем, что сейчас путешествует по Мексике, которая славится своей преступностью. И чтобы не привлекать внимание, Наташа шифруется.
Мнение подписчиков по итогам этой записи разделились: кто-то сказал, что и в рваном свитере певица выглядит отлично, кто-то стал настаивать, чтобы она сняла негодную вещь, а кто-то стал давать советы, как вести себя на территории неспокойного государства, в частности, Глюкозе рекомендовали не выходить на улицу после 18.00.
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