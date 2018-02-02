Лобода решилась на секс-откровения 

В отличие от многих коллег по сцене украинская певица покорила российский шоу-бизнес талантом, а не демонстрацией личной жизни. Ее Светлана Лобода тщательно скрывает от посторонних. Однако для ведущих Love-Radio артистка впервые сделала исключение.
По условиям программы утреннего эфира она на протяжении минуты откровенно отвечала на самые каверзные вопросы. В результате о секс-символе эстрады стало известно много пикантных подробностей.
Правила игры, в которой принимала участие Лобода, позволяли ей отвечать только «да», «нет», «было» и «не было». Но и этого оказалось достаточно для откровенных признаний. Артистка подтвердила, что:
— занималась сексом на первом свидании,
— крутила роман со знаменитостью,
— пробовала секс втроем,
— неоднократно притворялась уставшей, чтобы не соглашаться на интим,
— имела связи, о которых позже сожалела.
Отметила Светлана Лобода и тот факт, что все ее романы были только с холостыми мужчинами. В отношения с женатыми она не вступала.
Для справки:
В минувшем году артистка отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 35 лет. Для своего возраста Лобода выглядит шикарно, и в 2017 году она стала главным секс-символом страны.
«Как любая нормальная женщина, я очень хотела бы встретить идеального мужчину. Но его в моей жизни пока нет. Проблема в том, что я его не ищу. С посторонними людьми не знакомлюсь, на рандеву после концертов к заказчикам не хожу. Зато я верю в судьбу»,
— рассказывала артистка на странице в социальной сети не так давно.