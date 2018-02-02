Лобода решилась на секс-откровения

В отличие от многих коллег по сцене украинская певица покорила российский шоу-бизнес талантом, а не демонстрацией личной жизни. Ее Светлана Лобода тщательно скрывает от посторонних. Однако для ведущих Love-Radio артистка впервые сделала исключение.

По условиям программы утреннего эфира она на протяжении минуты откровенно отвечала на самые каверзные вопросы. В результате о секс-символе эстрады стало известно много пикантных подробностей.

Правила игры, в которой принимала участие Лобода, позволяли ей отвечать только «да», «нет», «было» и «не было». Но и этого оказалось достаточно для откровенных признаний. Артистка подтвердила, что:

— занималась сексом на первом свидании,

— крутила роман со знаменитостью,

— пробовала секс втроем,

— неоднократно притворялась уставшей, чтобы не соглашаться на интим,

— имела связи, о которых позже сожалела.

Отметила Светлана Лобода и тот факт, что все ее романы были только с холостыми мужчинами. В отношения с женатыми она не вступала.

Для справки:

«Как любая нормальная женщина, я очень хотела бы встретить идеального мужчину. Но его в моей жизни пока нет. Проблема в том, что я его не ищу. С посторонними людьми не знакомлюсь, на рандеву после концертов к заказчикам не хожу. Зато я верю в судьбу», В минувшем году артистка отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 35 лет. Для своего возраста Лобода выглядит шикарно, и в 2017 году она стала главным секс-символом страны.

— рассказывала артистка на странице в социальной сети не так давно.