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Полина Гагарина показала себя без макияжа
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Полина Гагарина показала себя без макияжа 

Рамблер 2 февраля 2018
Полина Гагарина продолжает удивлять поклонников. Но если до настоящего момента это были пляжные фото из отпуска, то теперь это кадры рабочих будней.
Певица опубликовала на своей странице Instagram снимок, на котором предстала без макияжа.
@gagara1987
"Отдохнула, так отдохнула, плюс … кг. Не скажу сколько! Но тренер сегодня быстро вернул меня в реальность!" — подписала пост Полина.
Но фанаты, как и всегда, поддержали свою звезду:
"Полина как всегда красива)"
"Естественная красота самая красивая"
"Полина, вам кг не помеха, прекрасно выглядите всегда, а кг только прибавляют красоту"
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