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Что стало с Ларисой Долиной
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Лариса Долина ужасно постарела 

Рамблер 2 февраля 2018
Юлия Началова поделилась в своем микроблоге снимком, на котором запечатлены она сама, певец Александр Панайотов и… Лариса Долина.
Поклонники привыкли видеть последнюю в полном боевом раскрасе, который тщательно скрывает все следы времени, которое, как известно, не щадит никого. Но больше всего удивляет тот факт, что на фото у Ларисы Долиной у корней не прокрашены волосы. Хотя, может, это свет так упал? Тогда Долину здорово подставили.
Но факт остается фактом: на этом фото она выглядит не великой советской певицей, а просто бабушкой своей внучки, таланты которой Максим Фадеев не так давно зафиксировал в своем микроблоге.
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