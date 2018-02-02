Что стало с Ларисой Долиной

Юлия Началова поделилась в своем микроблоге снимком, на котором запечатлены она сама, певец Александр Панайотов и… Лариса Долина.
Поклонники привыкли видеть последнюю в полном боевом раскрасе, который тщательно скрывает все следы времени, которое, как известно, не щадит никого. Но больше всего удивляет тот факт, что на фото у Ларисы Долиной у корней не прокрашены волосы. Хотя, может, это свет так упал? Тогда Долину здорово подставили.
Но факт остается фактом: на этом фото она выглядит не великой советской певицей, а просто бабушкой своей внучки, таланты которой Максим Фадеев не так давно зафиксировал в своем микроблоге.