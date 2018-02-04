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Танец Пугачевой поразил зрителей
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Танец Пугачевой поразил зрителей 

Рамблер 4 февраля 2018
Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге видео с танцующей женой.
Телеведущий создал настоящий небольшой клип, сделав специальную нарезку из танцев Аллы Борисовны. На видео наложена песня Примадонны "Кафе танцующих огней".
Видео появилось после отдыха пары на дне рождения у друзей. Подписчики с восторгом отреагировали на импровизированный клип и заметили, что певица способна захватить внимание своих зрителей даже без слов.
Поклонники также отметили, что Пугачева, одетая в черное платье с перьями, выглядит просто великолепно и просят публиковать побольше таких ярких и живых видео.
Также фанаты певицы отмечают, что их любимица своим видом и поведением доказывает, что счастливой и желанной можно быть в любом возрасте, для этого не нужно много: просто наслаждаться каждым моментом жизни.
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