Танец Пугачевой поразил зрителей

Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге видео с танцующей женой.

Телеведущий создал настоящий небольшой клип, сделав специальную нарезку из танцев Аллы Борисовны. На видео наложена песня Примадонны "Кафе танцующих огней".

Видео появилось после отдыха пары на дне рождения у друзей. Подписчики с восторгом отреагировали на импровизированный клип и заметили, что певица способна захватить внимание своих зрителей даже без слов.

Поклонники также отметили, что Пугачева, одетая в черное платье с перьями, выглядит просто великолепно и просят публиковать побольше таких ярких и живых видео.

Также фанаты певицы отмечают, что их любимица своим видом и поведением доказывает, что счастливой и желанной можно быть в любом возрасте, для этого не нужно много: просто наслаждаться каждым моментом жизни.