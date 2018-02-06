Звезду Дома-2 пристыдили за снимок в ванной

Звезду Дома-2 пристыдили за снимок с дочерью

Тата Блюенкранц довольно часто делится с поклонниками фотографиями своей маленькой дочки Бетти. На снимке Тата принимает ванну вместе с ребенком. Фотография вызвала неоднозначную реакцию у поклонников звезды Дома-2.

Многие пользователи были возмущены тем, что молодая мама принимает ванну вместе с дочерью. Отметим, что на днях Блюменкранц недавно сообщила поклонникам, что ее малышка заболела, но сейчас ей стало намного лучше.

"Купаемся с моей маленькой. Бетти чувствует себя уже намного лучше, так странно, не понимаешь кого слушать и кому верить… Я рада, что у нас нет никакого вируса, и мы просто ждем новые зубки, у нас все хорошо", — подписала фотографию новоиспеченная мама.

Многие поклонники посчитали, что мать не должна принимать ванну вместе с маленьким ребенком, так как это, как минимум, негигиенично.