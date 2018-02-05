Бузова попала в британские таблоиды

На Ольгу Бузову обратила внимание британская желтая пресса.
Начинающая, но очень успешная певица завершила работу над новым клипом, в съемках которого принял участие манекенщик Джереми Микс, признанный самым красивым преступником в мире.
"Клип на песню #wifi — Done! 24 часа без сна… но это стоит того, thank u so much @jmeeksofficial это будет лучшая моя работа, ждёте?"
— обратилась Ольга к своим поклонникам со страницы в Instagram.
А ждать действительно есть что: в одной из сцен Ольга прижимается в Джереми и целует его.
В британской прессе не оставили этот факт не замеченным, опубликовали кадры и даже забеспокоились о невесте Микса, наследнице миллиардного состояния Хлое Грин.
Однако сама Хлоя в Instagram любимого пишет о том, как его ждет, и не проявляет никакой ревности.