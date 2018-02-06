Пластические тайны Лободы: что скрывает звезда

Роскошным внешним видом Светланы Лободы невозможно не восхищаться. Исполнительницу хитов «Твои глаза» и «К черту любовь» уже давно считают современной иконой красоты. Впрочем, пластические хирурги уверены: чтобы добиться такой эффектной внешности, звезда не раз ложилась на операционный стол.

«Ей сделали ринопластику»

Как уверяют хирурги, в последнее время среди молодых девушек начался бум. Обращаясь за помощью к медикам, они просят их сделать такую же внешность, как у Лободы.

— Это правда, — улыбается в разговоре с нашими корреспондентами пластический челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин . — Ее внешность сейчас в абсолютном тренде. Но хочу сказать, что сама Светлана имеет больше природную красоту, чем обилие пластических операций. Это заметно по ее снимкам раннего периода.

Сама Лобода на тему пластических операций говорить отказывается. Даже в эфире «Первого канала», когда ее спросили напрямую, звезда лишь улыбнулась в ответ. Но от беспристрастного взгляда хирурга не скроешься.

— Если сравнивать фото раннего периода, то можно заметить, что Светлана сделала себе ринопластику и скорее всего поработала над увеличением губ, — продолжает Александр. — Вероятно, ей была проведена аугментация некоторых зон в нижней трети и средней трети лица.

Фото: архив редакции

В последнее время к пластике Лобода не прибегает. По словам хирургов, это вполне оправданно: сейчас хирургическим путем ей менять ничего не стоит.

— На данном этапе певица отдает предпочтение скорее всего инъекционным технологиям, — говорит хирург. — Это аугментация скуловой части, подбородка, угла нижней челюсти и самой челюсти. Аугментация — это изменение контуров лица с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты, то есть увеличение некоторых зон, придание четкости линиям. Так как она худая, то скорее всего поддерживает свою кожу в гидробалансе с помощью биоревитализации. Кости черепа у нее отлично выдаются на лице, поэтому скулы выглядят превосходно. Возможно, она немного подчеркивала линию скул филлерами на основе гиалуроновой кислоты, о чем я упомянул ранее. Такая худоба лица в современном мире очень модна. Своего рода наркотическая худоба, как говорят. И это не то чтобы в тренде, а, скажем так, вершина красоты.

«Улучшить форму губ теперь могут только врачи»

То, что Лобода тщательно следит за модными тенденциями в области эстетической косметологии, подтверждает и врач — дерматолог-косметолог Амина Бердова.

— Заметно, что Светлана периодически проходит курс биоревитализации или плазмолифтинга, — говорит Амина. — Это позволяет ей увлажнить и подпитать кожу. Постоянный недосып и перелеты из города в город сильно пересушивают кожу. Появляются темные круги вокруг глаз, и носо-слезная борозда начинает выделяться на лице. С этим сталкиваются абсолютно все звезды, не только Лобода.

Косметолог советует пройти курс пептидных мезотерапевтических процедур, улучшающих дренаж и микроциркуляцию в области вокруг глаз. Эти нехитрые процедуры позволят ей выглядеть еще более эффектно. Особенно сейчас, в зимнее время, когда кожа подвергается еще и негативному воздействию мороза.

— Также я предложила бы носо-слезную борозду Светланы заложить филлером на основе гиалуроновой кислоты, — продолжает Амина. — Также Лободе можно провести курс фибринолитических коктейлей в губы, так как из-за введенного ранее биополимера заметно разрастается ткань губы. Этот процесс можно сгладить и уменьшить объем. Хотя это даст эффект временный. Для решения вопроса рекомендуется хирургическое удаление биополимера, к чему, я уверена, она со временем придет. А так Лобода достаточно ухоженная и красивая женщина, явно пользующаяся услугами отличных специалистов дерматокосметологии!