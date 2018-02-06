В Сети обсуждают операцию Пугачевой

За последние несколько лет Примадонна российской эстрады сильно изменилась: стала выглядеть гораздо моложе, стильно одеваться и буквально излучать женственность.

Поклонники наперебой делают комплименты своей любимице и связывают такие поразительные перемены с рождением детей. Но есть и те, кто в такое чудесное преображение не верит.

Многие считают, что Алла Борисовна в очередной раз прибегла к помощи хирургии. Так, специалист-диетолог в программе "Ты не поверишь!" выдвинула предположение, что изумительная фигура певицы — результат резекции желудка. В ходе такой операции хирургическим путем человеку уменьшают этот внутренний орган.

Правда, никаких веских доказательств этого нет, а сама Пугачева хранит молчание, никак не комментируя данное предположение.

А вот стилист артистки решил не молчать и заступился за певицу.

«Алла Борисовна старается сейчас правильно питаться, следит за собой», — рассказал он в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды"

Как утверждает инсайдер, Пугачева придерживается правильного питания, соблюдает специальную диету и тщательно следит за собой. Результат стараний звезды мы и можем наблюдать.