Бузова выложила откровенное видео с Батрутдиновым 

Слухи о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова возникли с тех пор, как пара совместно отдохнула в Таиланде. После Тимур делал в адрес певицы многочисленные признания, которые подписчики трактовали как любовные.
Увидев ажиотаж, поднявшийся вокруг этих новостей, Бузова и Батрутдинова пошли дальше: снялись в совместной фотосессии. И сегодня певица выложила в свой микроблог видео, на котором она и шоумен целуются.
ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КАК ПРОШЛА НАША С ТИМУРОМ СЪЕМКА?!😍 Делюсь с вами видео с бэкстейдж!🤗 И, конечно, спасибо огромное Белле @bellapotemkinaofficial за яркую и красивую sport коллекцию ко Дню Влюбленных!❤️Как правильно сказал Тимур «Красивые вещи шьешь»! 🤤☝🏻❤🚀#дружбанаграни #ольгабузова #тимурбатрутдинов #bellapotemkina #подарки #14февраля #love#ББ#малополовин
Можно ли назвать это настоящим поцелуем влюбленных? Поклонники поверили, а это главное. Весь микроблог Ольги под постом украшают записи, повествующие о том, какая они с Тимуром прекрасная, отлично смотрящаяся пара.