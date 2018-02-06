Бузова выложила откровенное видео с Батрутдиновым

Слухи о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова возникли с тех пор, как пара совместно отдохнула в Таиланде. После Тимур делал в адрес певицы многочисленные признания, которые подписчики трактовали как любовные.

Увидев ажиотаж, поднявшийся вокруг этих новостей, Бузова и Батрутдинова пошли дальше: снялись в совместной фотосессии. И сегодня певица выложила в свой микроблог видео, на котором она и шоумен целуются.

Можно ли назвать это настоящим поцелуем влюбленных? Поклонники поверили, а это главное. Весь микроблог Ольги под постом украшают записи, повествующие о том, какая они с Тимуром прекрасная, отлично смотрящаяся пара.