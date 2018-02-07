Певица Бьянка выходит замуж за своего продюсера

Бьянка накануне выложила в свой микроблог фото, на котором на фоне свечи блестит кольцо с бриллиантом. Роман Безруков , продюсер певицы, сделал предложение своей возлюбленной в романтической атмосфере.

да!❤️❤️❤️ Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) Фев 4, 2018 в 1:38 PST

Сегодня девушка поблагодарила всех, кто поздравил ее со скорым замужеством и выложила фото с Безруковым на фоне елки в одинаковых домашних костюмах. К слову, такие фото редкость для Бьянки — она не очень любит светить совместные снимки с возлюбленным в соцсетях.

Поклонники певицы новостью остались довольны, но пришли к заключению, что бриллиант на кольце, подаренном Романом, мог бы быть и подольше.

По предварительной информации свадьбу пара планирует весной этого года и уже на днях подаст заявление в ЗАГС.