Певица Бьянка выходит замуж за своего продюсера 

Бьянка накануне выложила в свой микроблог фото, на котором на фоне свечи блестит кольцо с бриллиантом. Роман Безруков, продюсер певицы, сделал предложение своей возлюбленной в романтической атмосфере.
Сегодня девушка поблагодарила всех, кто поздравил ее со скорым замужеством и выложила фото с Безруковым на фоне елки в одинаковых домашних костюмах. К слову, такие фото редкость для Бьянки — она не очень любит светить совместные снимки с возлюбленным в соцсетях.
Поклонники певицы новостью остались довольны, но пришли к заключению, что бриллиант на кольце, подаренном Романом, мог бы быть и подольше.
По предварительной информации свадьбу пара планирует весной этого года и уже на днях подаст заявление в ЗАГС.