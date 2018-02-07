Ещё
Певица Бьянка выходит замуж за своего продюсера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Бьянка выходит замуж за своего продюсера 

Рамблер 7 февраля 2018
Бьянка накануне выложила в свой микроблог фото, на котором на фоне свечи блестит кольцо с бриллиантом. Роман Безруков, продюсер певицы, сделал предложение своей возлюбленной в романтической атмосфере.

да!❤️❤️❤️

Публикация от  Bianka ✌️ (@biankarnb)

Сегодня девушка поблагодарила всех, кто поздравил ее со скорым замужеством и выложила фото с Безруковым на фоне елки в одинаковых домашних костюмах. К слову, такие фото редкость для Бьянки — она не очень любит светить совместные снимки с возлюбленным в соцсетях.

спасибо за поздравления всем🙆🏻‍♀️🦀💋

Публикация от  Bianka ✌️ (@biankarnb)

Поклонники певицы новостью остались довольны, но пришли к заключению, что бриллиант на кольце, подаренном Романом, мог бы быть и подольше.
По предварительной информации свадьбу пара планирует весной этого года и уже на днях подаст заявление в ЗАГС.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение