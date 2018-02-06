Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии

49-летняя Светлана Бондарчук частенько радует поклонников своими снимками, в том числе и в очень открытой одежде. На этот раз бывшая модель приняла участие в новой фотосессии, в которой она снялась топлес.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука обожает эпатировать своих подписчиков откровенными фотографиями и не боится критических замечаний. На этот раз она снялась для интересного провокационного проекта, который организовали Алексей Киселев , сын журналиста Евгения Киселева , и фотограф Юрий Тресков, который работает в жанре черно-белого портретного фото.

instagram.com/a030aa/

На своей страничке в Инстаграме Светлана опубликовала снимок, на котором она позирует, прикрыв грудь руками. Однако увидеть на этой фотографии можно только плечи и голову главного редактора журнала Hello . Все остальное закрывает голова фотографа. Фолловеры были в восторге от увиденного и не стали скрывать своих эмоций:

instagram.com/a030aa/

«Потрясающая идея и работа!»

«Очень оригинально! Света — это просто шедевр!»

«Фантастика! Сказать красиво — это ничего не сказать»

«Бесконечно изящно! Всегда восхищаюсь Вашими образами»

«Обворожительная женщина!».

В свою очередь, Алексей Киселев также разместил фотографию со Светланой. На ней бывшая модель позирует в черном прозрачном боди.

instagram.com/alexkisa/

Многие поклонники считают, что после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлана хорошеет и молодеет с каждым днем. А, возможно, силы бизнесувумен дают новые отношения, которые, по сообщениям из СМИ, у нее завязались с 37-летним галеристом и фотографом Сергеем Табуновым. Ведь именно с ним Бондарчук провела новогодние праздники на Бали.