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Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии
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Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии 

Eva.ru 6 февраля 2018
49-летняя Светлана Бондарчук частенько радует поклонников своими снимками, в том числе и в очень открытой одежде. На этот раз бывшая модель приняла участие в новой фотосессии, в которой она снялась топлес.
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука обожает эпатировать своих подписчиков откровенными фотографиями и не боится критических замечаний. На этот раз она снялась для интересного провокационного проекта, который организовали Алексей Киселев, сын журналиста Евгения Киселева, и фотограф Юрий Тресков, который работает в жанре черно-белого портретного фото.
instagram.com/a030aa/
На своей страничке в Инстаграме Светлана опубликовала снимок, на котором она позирует, прикрыв грудь руками. Однако увидеть на этой фотографии можно только плечи и голову главного редактора журнала Hello. Все остальное закрывает голова фотографа. Фолловеры были в восторге от увиденного и не стали скрывать своих эмоций:
instagram.com/a030aa/
«Потрясающая идея и работа!»
«Очень оригинально! Света — это просто шедевр!»
«Фантастика! Сказать красиво — это ничего не сказать»
«Бесконечно изящно! Всегда восхищаюсь Вашими образами»
«Обворожительная женщина!».
В свою очередь, Алексей Киселев также разместил фотографию со Светланой. На ней бывшая модель позирует в черном прозрачном боди.
instagram.com/alexkisa/
Многие поклонники считают, что после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлана хорошеет и молодеет с каждым днем. А, возможно, силы бизнесувумен дают новые отношения, которые, по сообщениям из СМИ, у нее завязались с 37-летним галеристом и фотографом Сергеем Табуновым. Ведь именно с ним Бондарчук провела новогодние праздники на Бали.
instagram.com/a030aa/
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