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Анфиса Чехова посмеялась над полными людьми
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Анфиса Чехова посмеялась над полными людьми 

Рамблер 7 февраля 2018
Недавно Анфиса Чехова стала ведущей проекта "Взвешенные и счастливые люди", ради участия в котором ей вместе с сыном пришлось переехать в Сочи, где и проходят съемки шоу.
Параллельно с работой на проекте Анфиса запустила собственный курс похудения. Телеведущая разработала программу, которая, по ее словам, обязательно поможет избавиться от ненавистных килограммов.
Сегодня стало известно, что из-за курса похудения телеведущей разгорелся скандал.
Женщины, оплатившие участие в программе, стали жаловаться, что так и не получили обучающие материалы от звезды. Вместо этого на указанные адреса пришли письма-рассылки от Анфисы.
В письмах содержатся весьма циничные ответы звезды на критику людей, которые не могут приобрести программу.
"Анфиса, все, конечно, здорово, но у меня нет таких денег. Средняя зарплата по России — шесть тысяч рублей. А курс твой стоит 7900 рублей. А еще я безpaботная мать троих детей", — такой, например, отзыв можно увидеть в письме.
"Любимое мое солнышко, мне действительно жаль, что у тебя нет таких денег, поэтому у меня действует рассрочка. Если совсем нет денег, то, к сожалению, ничем не могу помочь — этот курс не для тебя", — как сообщает "Собеседник", отвечает Анфиса.
Люди, которые приобрели программу Чеховой, просят ее разобраться в ситуации и объяснить, почему до сих пор не получили рекомендаций по питанию.
Телеведущая пообещала выслать обучающие программы курса похудения всем, кто его оплатил, в самое ближайшее время.
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