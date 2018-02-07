Елена Летучая честно рассказала о «Ревизорро»

Телезвезда Елена Летучая сейчас работает на Первом канале . Из-за проблем со здоровьем с каникул не вернулся ее проект "Летучий отряд" — врачи запретили телеведущей часто (как того требует программа) летать на самолетах. Поэтому скоро мы увидим Елену в эфире Первого канала, но уже в другом проекте, который не требует столько частых перелетов.

Елена Летучая дала большое откровенное интервью корреспонденту журнала "Телепрограмма", в котором рассказала о работе в "Летучем отряде", взаимоотношениях с супругом Юрием, о том, как она строила карьеру телеведущей (оказывается у звезды большой опыт работы и не только в звездных проектах, по которой мы ее знаем), о планах на будущее.

Елена Летучая пример для многих женщин, которые хотят изменить жизнь — в любом возрасте это возможно. "Хочу, чтобы люди на меня смотрели и говорили: "Да, в 40 лет жизнь только начинается!" И в 40 лет можно хорошо выглядеть, быть счастливой, планировать и рожать детей", — говорит Летучая "Телепрограмме".

Не обошлось и без вопросов о проекте "Ревизорро", который в свое время "прогремел" на всю страну, благодаря ведущей Елене Летучей. Кстати, впервые врачи запретили Летучей частые авиаперелеты именно после интенсивной работы в "Ревизорро". Корреспондент журнала "Телепрограмма" спросил у Елены о новом сезоне телепроекта:

— Как вы считаете, проект "Ревизорро" не исчерпал себя? Есть шансы у новой ведущей Настасьи Самбурской добиться тех рейтингов, которые были при вас?

— Я не знакома с Анастасией Самбурской , поэтому не могу сказать, есть шансы или нет. Я снимала программу «Ревизорро» с командой из пяти человек. Они были со мной в одной лодке: мы боролись за то, чтобы проект был честным, социально значимым и помогал людям.

Когда я не знала, какую оценку поставить ресторану, мы садились и вместе решали. Мы не думали о рейтингах и цифрах. Я жила проектом на все 105%. В этом был секрет успеха. Нельзя играть — это жизнь, я работала не по сценарию.

Московский сезон я делала с другой командой. Эта команда сейчас работает с Самбурской. Я отказалась снимать московский «Ревизорро» именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать.

Со своей стороны пожелаю им успеха. Если они не будут брать деньги, будут снимать честно, не станут никого подставлять, то программа останется социально значимой, полезной людям. Я буду этому только рада. Поверьте мне.