Маликов объявил своей дочери, что она приемная

Популярный певец огорошил собственную дочь неожиданным признанием.

Известный российский певец и музыкант Дмитрий Маликов объявил собственной дочери о том, что она приемная, засняв весь процесс на видео.

Дочь Стефания немедленно убежала выяснять правду к маме, а Дмитрий тем временем признался, что пошутил.

Как это было, артист показал подписчикам своей страницы в Instagram, отметив в подписи, что пранкер из него "никудышний".

Не все поклонники оценили юмор певца, многие не стеснялись в выражениях:

"Видимо, радость от "рождения" сына мозг окончательно свихнула. Только немного не понятно — или вся семья не знает чем заняться (хотя когда в доме крошечный малыш, забот и хлопот всем хватает), или только Дмитрий впал в детство. Но, опять же, не у всякого ребенка на такие глупые шуточки ума хватит!"

"Дима! При всей серьезности образа! Такие перлы выдавать на регулярной основе! Это талант!"

"…и вообще есть ли "тот малыш". Все покрыто тайной и даже имя до сих пор скрывают. В доме типа младенец, а доча орет как резаная"

"Надеюсь, Стеша так когда-нибудь пошутит, что папаня за сердечко схватится. Пенсия на горизонте, и все туда же, пранк, да не пранк, а …уянк"

"Я в восторге! Всегда была Вашей поклонницей) А теперь еще и понимаю, что не ошиблась. Обожаю веселых, простых в общении и в то же время интеллигентных людей. Я Вас обожаю, Дима"