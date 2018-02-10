Батрутдинов назвал дату свадьбы с Бузовой 

Тимур Батрутдинов объявил, что женится на Ольге Бузовой 28 октября. Как пишет kp.ru, об этом шоумен то ли шутя, то ли всерьез сообщил в соцсетях. Бракосочетание якобы состоится в Барселоне.
Напомним, недавно резидент «Камеди клаб» и телеведущая вернулись с острова Пхукет, где они вместе провели две недели. Звезды радовали своих поклонников романтическими фотографиями в соцсетях.
При этом Батрутдинов в комментарии к одному из фото призывал «не женить» их с Бузовой. «Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберемся», — утверждал он.
Мастер-класс от Ольги Бузовой, как надо вести Инстаграм. Безусловно мне далеко до мастера. Ну, или мастерши) И прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим😇 Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберёмся)
Однако еще раньше, до Нового года, 39-летний шоумен, который никогда не был женат, сделал прямо противоположное заявление. Батрутдинов пошутил, что если в 2018 году они с Бузовой не встретят свою любовь, то поженятся.
Артист опровергает, что его отношения со звездой «Дома-2» — спланированный пиар-ход. Тем не менее, после публикации совместных фотографий в Instagram число подписчиков шоумена стало расти в геометрической прогрессии.