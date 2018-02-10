Батрутдинов назвал дату свадьбы с Бузовой

Тимур Батрутдинов объявил, что женится на Ольге Бузовой 28 октября. Как пишет kp.ru , об этом шоумен то ли шутя, то ли всерьез сообщил в соцсетях. Бракосочетание якобы состоится в Барселоне.

Напомним, недавно резидент «Камеди клаб» и телеведущая вернулись с острова Пхукет, где они вместе провели две недели. Звезды радовали своих поклонников романтическими фотографиями в соцсетях.

Артист опровергает, что его отношения со звездой «Дома-2» — спланированный пиар-ход. Тем не менее, после публикации совместных фотографий в Instagram число подписчиков шоумена стало расти в геометрической прогрессии.