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Батрутдинов назвал дату свадьбы с Бузовой
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Батрутдинов назвал дату свадьбы с Бузовой 

Рамблер 10 февраля 2018
Тимур Батрутдинов объявил, что женится на Ольге Бузовой 28 октября. Как пишет kp.ru, об этом шоумен то ли шутя, то ли всерьез сообщил в соцсетях. Бракосочетание якобы состоится в Барселоне.
Напомним, недавно резидент «Камеди клаб» и телеведущая вернулись с острова Пхукет, где они вместе провели две недели. Звезды радовали своих поклонников романтическими фотографиями в соцсетях.
При этом Батрутдинов в комментарии к одному из фото призывал «не женить» их с Бузовой. «Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберемся», — утверждал он.
Однако еще раньше, до Нового года, 39-летний шоумен, который никогда не был женат, сделал прямо противоположное заявление. Батрутдинов пошутил, что если в 2018 году они с Бузовой не встретят свою любовь, то поженятся.
Артист опровергает, что его отношения со звездой «Дома-2» — спланированный пиар-ход. Тем не менее, после публикации совместных фотографий в Instagram число подписчиков шоумена стало расти в геометрической прогрессии.
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