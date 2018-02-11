Навка показала фанатам свою гибкость

Татьяна Навка регулярно занимается спортом и выкладывает фото своих успехов на своей страничке в инстаграме. На днях фигуристка в очередной раз восхитила поклонников, продемонстрировав высокий уровень спортивной подготовки: Татьяна согнулась так, что фанаты в комментариях наперебой спрашивали, "где перед, а где зад".

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 9, 2018 в 1:32 PST

"Это как это Вы так вывернулись? Атас!",

"Татьяна, Вас не узнать в этой позе. Все смешалось, что-где?",

"Не сразу поняла, где перед, где зад",

"Ой, Танечка… Как это возможно? У меня сразу голова кружится",

"Сначала даже непонятно, где и какая часть тела и разворот куда!",

"Головоломка от Татьяны. На этот снимок придется смотреть раза три, чтобы понять, что происходит!".

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 25, 2018 в 11:11 PST Для своих спортивных фото олимпийская чемпионка придумала специальный хэштег #рубрикаспортоттатьянынавки и выкладывает снимки с необычными позами, которые повторить может не каждый. Предыдущий спортивный снимок Навка даже подписала: "Называется «Головоломка»".

Конечно, и в тот раз публика засыпала фигуристку комплиментами. Однако стоит отметить, что оба упражнения относятся к тем, которые самостоятельно повторять не стоит, и те фанаты, которые все-таки рискнули попробовать, признались в комментариях, что потерпели неудачу, а некоторые даже пострадали.

"Решила сделать как ты, не рассчитала силы, что-то защемило".