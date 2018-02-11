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Навка показала фанатам свою гибкость
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Навка показала фанатам свою гибкость 

Рамблер 11 февраля 2018
Татьяна Навка регулярно занимается спортом и выкладывает фото своих успехов на своей страничке в инстаграме. На днях фигуристка в очередной раз восхитила поклонников, продемонстрировав высокий уровень спортивной подготовки: Татьяна согнулась так, что фанаты в комментариях наперебой спрашивали, "где перед, а где зад".
"Это как это Вы так вывернулись? Атас!",
"Татьяна, Вас не узнать в этой позе. Все смешалось, что-где?",
"Не сразу поняла, где перед, где зад",
"Ой, Танечка… Как это возможно? У меня сразу голова кружится",
"Сначала даже непонятно, где и какая часть тела и разворот куда!",
"Головоломка от Татьяны. На этот снимок придется смотреть раза три, чтобы понять, что происходит!".
Для своих спортивных фото олимпийская чемпионка придумала специальный хэштег #рубрикаспортоттатьянынавки и выкладывает снимки с необычными позами, которые повторить может не каждый. Предыдущий спортивный снимок Навка даже подписала: "Называется «Головоломка»".
Конечно, и в тот раз публика засыпала фигуристку комплиментами. Однако стоит отметить, что оба упражнения относятся к тем, которые самостоятельно повторять не стоит, и те фанаты, которые все-таки рискнули попробовать, признались в комментариях, что потерпели неудачу, а некоторые даже пострадали.
"Решила сделать как ты, не рассчитала силы, что-то защемило".
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