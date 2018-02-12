Екатерина Андреева показала необычное увлечение

"Получаем задание с Вандой и Каплей — готовимся к выступлению", — подписала телеведущая фото, сделанные в воде с дельфинами. Фанаты отметили, что 56-летняя Андреева прекрасно выглядит с минимумом макияжа и ярко-красной помадой. Многие начали спрашивать в комментариях, как Андреева успевает ездить на далекие расстояния, если новостные программы с ее участием выходят практически каждый день и, предположительно, идут в прямом эфире.

@ekaterinaandreeva_official

Некоторые поклонники заметили, что смотреть на дельфинов интересно, но они считают содержание животных в искусственных сооружениях неправильным. По мнению зоозащитников, дельфины, находящиеся в неволе, даже если за ними ухаживают профессионалы, остаются несчастными животными. Им приходится выполнять команды человека, поддаваться дрессировки, вместо того, чтобы жить обычной жизнью.