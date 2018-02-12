Ещё
Екатерина Андреева показала необычное увлечение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Андреева показала необычное увлечение 

Russianshowbiz.info 12 февраля 2018
Телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева опубликовала в Инстаграме несколько фотографий из Большого сочинского дельфинария.
"Получаем задание с Вандой и Каплей — готовимся к выступлению", — подписала телеведущая фото, сделанные в воде с дельфинами. Фанаты отметили, что 56-летняя Андреева прекрасно выглядит с минимумом макияжа и ярко-красной помадой. Многие начали спрашивать в комментариях, как Андреева успевает ездить на далекие расстояния, если новостные программы с ее участием выходят практически каждый день и, предположительно, идут в прямом эфире.
@ekaterinaandreeva_official
Некоторые поклонники заметили, что смотреть на дельфинов интересно, но они считают содержание животных в искусственных сооружениях неправильным. По мнению зоозащитников, дельфины, находящиеся в неволе, даже если за ними ухаживают профессионалы, остаются несчастными животными. Им приходится выполнять команды человека, поддаваться дрессировки, вместо того, чтобы жить обычной жизнью.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирена Понарошку рассказала о непростых отношениях с мужем Яну Рудковскую сравнили с "Пенсионным фондом" Дженнифер Лопес поразила новым стилем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение