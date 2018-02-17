Почему живой Кен отговаривает девушек от пластики

Он теперь сожалеет о том, что с собой сделал.

К Родриго Альвесу люди относятся по-разному. Молодой человек, который потратил полмиллиона фунтов стерлингов на 60 пластических операций, чтобы добиться сходства с куклой Кеном, у многих вызывает недоумение. Тем не менее в последнее время он стал настоящей звездой. 34-летний бразилец — постоянный участник вечеринок и модных показов, герой светской хроники и участник различных телешоу. А недавно стало известно, что кинокомпания Warner Bros снимет о его жизни фильм, в котором Альвес сыграет самого себя.

Так что у Родриго кроме хейтеров хватает и фанатов. Одна из его поклонниц, модель Лорен Гуджер, считает живого Кена своим кумиром и стремится следовать по его стопам.

31-летняя пышнотелая модель, сколько себя помнит, боролась с лишним весом. С течением времени ее размер менялся от российского 42-го до 54-го. И Лорен никак не могла прийти в форму — не помогали ни фитнес, ни диеты. В итоге, вдохновившись примером живого Кена, в декабре прошлого года Гуджер сделала пластическую операцию, «похудив» ноги и талию и «подкачав» ягодицы. И после окончательной реабилитации снова планирует лечь под нож хирурга.

Узнав об этом, Родриго Альвес решил отговорить девушку и всех, кто планирует изменить свою внешность или формы, от операций.

«Я не призываю кого-либо следовать по моим стопам, когда дело доходит до пластической хирургии, — рассказал он MailOnline. — Мой совет — не делать так, как сделал я. У меня было так много операций, что я вынужден менять все свои удостоверения личности. А когда я смотрю старые фото, мне кажется, что этот человек уже умер».

Бразилец признался, что очень жалеет о том, что для первых операций он выбирал неумелых врачей. Мы уже писали, как Альвес в панике побежал к хирургам, когда заметил, что его нос стал проваливаться. Тогда Родриго в седьмой раз сделал ринопластику, но теперь уже для того, чтобы просто сохранить нос, который от многочисленных операций просто рассыпался.

Теперь же «кукольный мальчик» решил завязать с пластикой. «Теперь я буду делать операции, только если к тому будут медицинские показания», — заявил он. И к тому же по мере сил он собирается отговаривать людей от ненужных изменений просто ради красоты.

Живой Кен признался, что хочет запустить личное шоу — правда, не на телевидении, а в интернете. Зато на постоянной основе. При этом он наверняка продолжит сниматься в рекламе и на ТВ и по-прежнему работать моделью.