«Папина дочка» с мужем в откровенной фотосессии

О личной жизни бывшей "папиной дочки" и Артура Смольянинова известно не слишком много. Встретились, полюбили, поженились. Два года назад у звездной пары родился сын, которого родители предпочитают не показывать широкой публике. Никаких скандалов, сплетен, интриг.

Но накануне дня влюбленных и пятилетнего юбилея своей семьи Артур и Даша решили сделать исключение, показав своим поклонникам вполне обычные свои будни. Звездная пара снялась в весьма откровенной фотосессии.

Артисты полностью обнажились, правда, в переносном значении этого слова, показав своим поклонникам, как принимают ванну, дурачатся, чистят зубы…

Фолловеры Даши отметили, что пара прекрасно смотрится вместе и поблагодарили за возможность узнать чуть больше о жизни их семьи.