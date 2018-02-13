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«Папина дочка» с мужем в откровенной фотосессии
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«Папина дочка» с мужем в откровенной фотосессии 

Рамблер 13 февраля 2018
О личной жизни бывшей "папиной дочки" и Артура Смольянинова известно не слишком много. Встретились, полюбили, поженились. Два года назад у звездной пары родился сын, которого родители предпочитают не показывать широкой публике. Никаких скандалов, сплетен, интриг.
Но накануне дня влюбленных и пятилетнего юбилея своей семьи Артур и Даша решили сделать исключение, показав своим поклонникам вполне обычные свои будни. Звездная пара снялась в весьма откровенной фотосессии.
Артисты полностью обнажились, правда, в переносном значении этого слова, показав своим поклонникам, как принимают ванну, дурачатся, чистят зубы…
Фолловеры Даши отметили, что пара прекрасно смотрится вместе и поблагодарили за возможность узнать чуть больше о жизни их семьи.
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