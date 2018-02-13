Дмитрий Маликов опубликовал архивные снимки дочери 

"Стешенька! Ты уже совсем большая, тебе сегодня 18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить. Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой!Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим!"
Стешенька! Ты уже совсем большая) тебе сегодня 18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя.. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить.. Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой! Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим! С днем рождения! P. S. Скоро выложу видео по конкурсу.. #18мнеуже #деньрождениядоченьки #стефаниямаликова