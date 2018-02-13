Дмитрий Маликов опубликовал архивные снимки дочери 

— написал Дмитрий. Поклонники присоединились к поздравлениям.

Напомним, что несколько недель назад в семье Маликов случилось прибавление — суррогатная мать родила Дмитрию и Елене сына. Малыш появился на свет в престижной клинике Санкт-Петербурга в строжайшей тайне.