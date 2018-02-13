Ещё
Дмитрий Маликов опубликовал архивные снимки дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Маликов опубликовал архивные снимки дочери 

Teleprogramma.pro 13 февраля 2018
Сегодня Стефании Маликовой исполнилось 18 лет. Девушка принимает поздравления от родных, друзей и многочисленных поклонников. Одной из первых ее поздравила тетя Инна Маликова.
Отец Стеши Дмитрий Маликов не смог остаться в стороне в такой важный день. Он выложил в свой микроблог снимки с дочкой и написал ей большое поздравление. Трогательный пост не оставил равнодушными пользователей.
"Стешенька! Ты уже совсем большая, тебе сегодня 18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить. Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой!Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим!"
— написал Дмитрий. Поклонники присоединились к поздравлениям.
Напомним, что несколько недель назад в семье Маликов случилось прибавление — суррогатная мать родила Дмитрию и Елене сына. Малыш появился на свет в престижной клинике Санкт-Петербурга в строжайшей тайне.

Стешенька! Ты уже совсем большая) тебе сегодня 18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя.. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить.. Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой! Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим! С днем рождения! P. S. Скоро выложу видео по конкурсу.. #18мнеуже #деньрождениядоченьки #стефаниямаликова

Публикация от  Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

Teleprogramma.pro: последние новости
В СМИ обсуждают развод Дарьи Мороз и ее супруга Константина Богомолова Любовь с выдержкой: артисты, встретившие свое счастье после 50 лет Рудковская поделилась трогательным фото младшего сына с наследником Плющенко от первого брака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение