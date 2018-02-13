Светлана Лобода решила стать мужчиной 

Что ни день, то Лобода ставит эксперименты над собственной внешностью. Не успели поклонники обсосать со всех сторон ее образ черной вдовы, который осудили не только за отсутствие у Светланы на лице макияжа, но и за неподходящую девушке цветовую гамму, как певица подкинула новый повод для сплетен и обсуждений.
На этот раз Светлана Лобода решила перевоплотиться в мужчину. Если точнее, то в Боба Дилана. Предчувствуя, что подписчики пройдутся и по этому образу, певица решила пошутить за них сама, написав, что уменьшила грудь и закурила.
Правда, поклонники сходства с Бобом Диланом в Лободе не нашли, заметили лишь, что в новом образе она больше похожа на певицу LP.