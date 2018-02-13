Ещё
Светлана Лобода решила стать мужчиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Лобода решила стать мужчиной 

Рамблер 13 февраля 2018
Что ни день, то Лобода ставит эксперименты над собственной внешностью. Не успели поклонники обсосать со всех сторон ее образ черной вдовы, который осудили не только за отсутствие у Светланы на лице макияжа, но и за неподходящую девушке цветовую гамму, как певица подкинула новый повод для сплетен и обсуждений.
На этот раз Светлана Лобода решила перевоплотиться в мужчину. Если точнее, то в Боба Дилана. Предчувствуя, что подписчики пройдутся и по этому образу, певица решила пошутить за них сама, написав, что уменьшила грудь и закурила.
Правда, поклонники сходства с Бобом Диланом в Лободе не нашли, заметили лишь, что в новом образе она больше похожа на певицу LP.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение