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Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок сзади
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Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок сзади 

Рамблер 14 февраля 2018
Ольга Бузова вся в работе и в ожидании выхода своего нового клипа Wi-Fi, который, как обещает певица, вот-вот представит на суд зрителей.
Внимание к знаменательному событию Ольга привлекает традиционным для своего творчества способом — демонстрируя достоинства фигуры. На этот раз Бузова будоражит умы поклонников, обнимая мускулистого преступника Джереми Микса, но на переднем плане снимка сложно не заметить округлые ягодицы дивы.

Завтра #WiFi 😈 @jmeeksofficial 🤤 фото @juliawhitephoto 🚀

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Именно на последние и обратили внимание подписчики, принявшись бурно обсуждать, сексуально ли это, когда в ягодицах застревают трусики и в который уже раз Бузова демонстрирует филейную часть тела.
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