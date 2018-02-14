Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок сзади

Ольга Бузова вся в работе и в ожидании выхода своего нового клипа Wi-Fi, который, как обещает певица, вот-вот представит на суд зрителей.

Внимание к знаменательному событию Ольга привлекает традиционным для своего творчества способом — демонстрируя достоинства фигуры. На этот раз Бузова будоражит умы поклонников, обнимая мускулистого преступника Джереми Микса , но на переднем плане снимка сложно не заметить округлые ягодицы дивы.

Именно на последние и обратили внимание подписчики, принявшись бурно обсуждать, сексуально ли это, когда в ягодицах застревают трусики и в который уже раз Бузова демонстрирует филейную часть тела.