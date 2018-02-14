Мария Кожевникова показала своего мужа

В День всех влюбленных Мария Кожевникова порадовала поклонников, опубликовав фото со своим мужем, бизнесменом Евгением Васильевым . Это редкий снимок: как правило, актриса и депутат Госдумы не делится кадрами подобного рода. И дело даже не в том, что она охраняет тайну личной жизни: просто ее супруг, по ее словам, «отвергает всякого рода публичность».

К своему посту Мария сделала трогательную подпись:

…я знаю, что ты прочитаешь эти строчки и на твоём лице появится улыбка. Во-первых, потому что я у тебя непослушная, ну и просто потому, что я тебя люблю! Люблю всем сердцем, телом и душой! Спасибо, что встретив тебя, я впервые почувствовала, что же такое каменная стена и сильное мужское плечо, спасибо за наших детей, за твоё терпение и снисхождение. За доброту и юмор, за …ведь, вот честно, хотела же покороче, но видимо не могу! Когда думаю о тебе, то много чувств, мыслей и благодарность за то, что ты всегда рядом! Ты самый лучший!

Фотография, где Мария и Евгений позируют, обнявшись, на неком мероприятии, собрала уже множество добрых комментариев: «Как же хочу чтобы у меня был мужчина, которому смогу сказать те же слова! Маша, за вас искренне рада!», «Как же я радуюсь, когда вижу счастливые гармоничные пары», «Старший сынок похож на вас, Мария, а маленький — на супруга. Прекрасная пара, мира и добра вам!»

Напомним, что Мария и Евгений поженились в 2013 году. У них подрастают трое сыновей: 4-летний Иван, 3-летний Максим и семимесячный малыш, имя которого еще не объявлено.