Ольга Бузова рассказала правду о личной жизни

В День всех влюбленных Ольга Бузова представила свой новый клип на песню Wi-Fi — тот самый, в котором с ней снялся так называемый самый красивый преступник.

Помимо своих переживаний о том, как публика воспримет ее новое творение, которое, по словам Ольги, принципиально отличается от всего того, что она делала до этого, Бузова рассказала о том, в каком статусе сейчас пребывает.

Итак, певица честно призналась, что в данный момент у нее нет второй половинки, а потому она хотела бы получить подарки от поклонников, которым и принадлежит сейчас вся любовь исполнительницы.

По итогам просмотра шедевра мнения публики разделились: кто-то в восторге от Ольги, но многие оставили далеко не лестные отзывы.