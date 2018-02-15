Ольга Бузова рассказала правду о личной жизни 

В День всех влюбленных Ольга Бузова представила свой новый клип на песню Wi-Fi — тот самый, в котором с ней снялся так называемый самый красивый преступник.
Помимо своих переживаний о том, как публика воспримет ее новое творение, которое, по словам Ольги, принципиально отличается от всего того, что она делала до этого, Бузова рассказала о том, в каком статусе сейчас пребывает.
Итак, певица честно призналась, что в данный момент у нее нет второй половинки, а потому она хотела бы получить подарки от поклонников, которым и принадлежит сейчас вся любовь исполнительницы.
Сегодня, 14 февраля, в самый романтичный праздник🎈🎉🍾 В День Всех Влюблённых, я дарю и презентую вам всем свой новый клип на песню #WiFi ❤ Посмотреть долгожданное видео можно уже по ссылке в шапке моего профиля 👆👆👆 Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились…Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше 🙌🏽🤩 признаюсь…я нервничаю, не спали всю ночь…Я очень жду Ваших отзывов и комментариев 💋❤🙏🏽Так как у меня сейчас нет второй половинки, подарите Вы мне подарки 🎁 на 14 февраля в качестве репоста 🤤😜 и прошу Вас — не разменивайтесь на #мужчинаWiFi, они не заслуживают нашего внимания и нашей любви 👸🏻👸🏻👸🏻#яваслюблю #выделаетеменясчастливой #еслитынемужчинааWiFi 🚀 #ракетазапущена
По итогам просмотра шедевра мнения публики разделились: кто-то в восторге от Ольги, но многие оставили далеко не лестные отзывы.