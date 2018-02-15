Лера Кудрявцева опубликовала интимное фото с мужем

14 февраля многие звезды не скрывали чувств и постили счастливые фоточки со своими вторыми половинками, снабжая их восторженными признаниями. Но ведущая Лера Кудрявцева пошла дальше всех — она решила показать, что ее любовь носит не чисто платонический характер и опубликовала откровенное фото с мужем в постели.

При этом супруг девушки, который, кстати, на своей страничке в микроблоге оказался куда скромнее, страстно обнимает Леру и находится сверху, очевидно, в позиции самца.