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Лера Кудрявцева опубликовала интимное фото с мужем
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Лера Кудрявцева опубликовала интимное фото с мужем 

Рамблер 15 февраля 2018
14 февраля многие звезды не скрывали чувств и постили счастливые фоточки со своими вторыми половинками, снабжая их восторженными признаниями. Но ведущая Лера Кудрявцева пошла дальше всех — она решила показать, что ее любовь носит не чисто платонический характер и опубликовала откровенное фото с мужем в постели.
При этом супруг девушки, который, кстати, на своей страничке в микроблоге оказался куда скромнее, страстно обнимает Леру и находится сверху, очевидно, в позиции самца.
Подписчики страсть пары оценили, написали, что от фото пахнет сексом, правда. кого-то по-прежнему гораздо больше интересует возраст возлюбленного Леры Игоря Макарова, который младше супруги на 11 лет.
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