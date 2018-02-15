Лера Кудрявцева опубликовала интимное фото с мужем 

14 февраля многие звезды не скрывали чувств и постили счастливые фоточки со своими вторыми половинками, снабжая их восторженными признаниями. Но ведущая Лера Кудрявцева пошла дальше всех — она решила показать, что ее любовь носит не чисто платонический характер и опубликовала откровенное фото с мужем в постели.
При этом супруг девушки, который, кстати, на своей страничке в микроблоге оказался куда скромнее, страстно обнимает Леру и находится сверху, очевидно, в позиции самца.
Подписчики страсть пары оценили, написали, что от фото пахнет сексом, правда. кого-то по-прежнему гораздо больше интересует возраст возлюбленного Леры Игоря Макарова, который младше супруги на 11 лет.