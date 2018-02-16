Ещё
Агилера опубликовала откровенные фото в ванной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агилера опубликовала откровенные фото в ванной 

Рамблер 16 февраля 2018
Кристина Агилера раньше славилась эпатажными выходками и откровенными фото. Но рождение двоих детей принесло певице лишние килограммы, а вместе с ними желание обнажаться поменьше. Тем не менее Кристина осаживала злопыхателей и настаивала на том, что все равно любит свое тело, несмотря на вес.
Но с любимыми килограммами дива все же решила расстаться — сбросила целых 38 к началу 2017 года.
И теперь может смело вернуться к прежним шалостям, чем Кристина Агилера и воспользовалась, выложив в сеть свои снимки из ванной, чем заслужила восторги подписчиков.

💧

Публикация от  Christina Aguilera (@xtina)

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение