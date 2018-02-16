Агилера опубликовала откровенные фото в ванной

Кристина Агилера раньше славилась эпатажными выходками и откровенными фото. Но рождение двоих детей принесло певице лишние килограммы, а вместе с ними желание обнажаться поменьше. Тем не менее Кристина осаживала злопыхателей и настаивала на том, что все равно любит свое тело, несмотря на вес.

Но с любимыми килограммами дива все же решила расстаться — сбросила целых 38 к началу 2017 года.

И теперь может смело вернуться к прежним шалостям, чем Кристина Агилера и воспользовалась, выложив в сеть свои снимки из ванной, чем заслужила восторги подписчиков.