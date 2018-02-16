Дженнифер Энистон объявила о разводе

После двух с половиной лет официального брака и почти семи лет отношений 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру приняли решение расстаться.
Пара заявила об этом специально, чтобы избежать спекуляций и ненужных слухов. Энистон и Теру признались, что решение расстаться было взаимным, и приняли они его еще в конце прошлого года, когда актриса публиковала в своем микроблоге милые фоточки с мужем.
Тем не менее обе знаменитости утверждают, что они очень дороги друг другу и продолжают друг друга любить, но только теперь их связывает крепкая дружба, которую они планируют сохранить после развода.
Это уже второй неудавшийся брак Дженнифер Энистон. До этого она пять лет была замужем за Брэдом Питтом, с которым развелась в 2005 году. И хотя сам Питт и его вторая жена Анджелина Джоли отрицали, что причиной расставания послужил их роман на съемках картины «Мистер и миссис Смит», между двумя актрисами по сей день существует неприязнь. Даже на церемонии «Золотой глобус», где Энджи и Джен столкнулись в этом году, девушки достаточно демонстративно разделились, несмотря на то, Джоли и Питт официально объявили о расставании еще в 2016 году.