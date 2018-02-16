Дженнифер Энистон объявила о разводе с мужем

После двух с половиной лет официального брака и почти семи лет отношений 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру приняли решение расстаться.

Пара заявила об этом специально, чтобы избежать спекуляций и ненужных слухов. Энистон и Теру признались, что решение расстаться было взаимным, и приняли они его еще в конце прошлого года, когда актриса публиковала в своем микроблоге милые фоточки с мужем.

Тем не менее обе знаменитости утверждают, что они очень дороги друг другу и продолжают друг друга любить, но только теперь их связывает крепкая дружба, которую они планируют сохранить после развода.