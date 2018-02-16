Дмитрий Харатьян наконец постарел

Поклонников знаменитого гардемарина всегда восхищал тот факт, что ему удается выглядеть гораздо моложе своих лет. Казалось, что Харатьян узнал секрет вечной молодости и просто не хочет ни с кем этим знанием делиться. Действительно, глядя на фото Дмитрия с трудом можно поверить, что возраст актера неумолимо приближается к цифре 60.

Сам Дмитрий часто признавался, что уже устал отвечать на вопрос, как ему удается так хорошо выглядеть.

«Этот вопрос уже стал навязчивым. Такое ощущение, что единственное мое достоинство».

— сетует актер в одном из интервью.

Кажется, теперь у Дмитрия станут реже об этом спрашивать. В Сети появилось фото, на которой артиста с трудом узнали даже самые преданные поклонники. Снимок выложила стюардесса самолета, на котором Харатьян летел с Мальдивских островов, где он отметил свой 58-й день рождения, в Москву.

На снимке актер выглядит постаревшим и уставшим. Оказалось, что никакого особенного секрета молодости у Дмитрия нет. И возрастные изменения все-таки налицо, вернее, на лице.

Поклонники артиста, конечно, отметили изменения во внешности любимого артиста, но подчеркнули, что для своих лет Дмитрий все равно выглядит очень хорошо.

"Он прекрасно выглядит! он-взрослый мужчина. и он хорош!", "Прекрасное фото!", "Супер!", — такие комментарии оставили пользователи под снимком.

Кстати, сам Харатьян много раз признавался, что никакого особенного секрета молодости у него нет. Спорт, теннис, SPA-процедуры, массаж и обязательный отдых у моря — вот все, что, по мнению артиста, нужно для хорошего самочувствия и молодости души и тела.