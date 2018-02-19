Кристина Орбакайте появилась в «голом» наряде

Кристина Орбакайте обладает такими формами, что может позволить себе их демонстрировать абсолютно всегда, чем певица и занимается. Правда, речь о классическом обнажении идет редко — звезда примеряет провокационные наряды, но чаще всего они… бутофорские. Дело в том, что Кристина очень любит одежду телесного цвета, которую издалека так легко принять за бесстыжее голое тело.

Вот и презентуя свой новый клип на песню «Фарс», Орбакайте не удержалась от очередной «изюминки в образе». Оголенные ребра и грудь певицы в черном наряде на самом деле прикрывала ткань цвета ню, но выглядело все равно весьма сексуально.