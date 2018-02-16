«Лучше бы парик надела»: Памела Андерсон лысеет

50-летняя «Спасательница Малибу» меньше чем за год лишилась роскошной шевелюры.

Не прошло и недели, как 50-летняя актриса представила своего нового бойфренда. И парень оказался тем еще мачо. Красавец, атлет и спортсмен… Адиль Рами — французский футболист.

Со слов звезды, 32-летний ухажер заставил ее в буквальном смысле помолодеть. Бюст Памелы словно по велению волшебной палочки увеличился вдвое, кожа разгладилась, а сама она сияет. Вот только с прической полная беда. Звезда не только потеряла роскошную шевелюру, но и, судя по последним фотографиям, и вовсе вот-вот облысеет.

Любопытно, но еще в начале января актриса выглядела куда лучше. На шоу американского иллюзиониста и гипнотизера Ханса Клока звезда произвела настоящий фурор, появившись в черном слитном купальнике и колготках в сеточку. Да, и ее знаменитые белокурые локоны были на месте.

А тут вдруг — почти полное отсутсте волос. Некоторые решили, что виной всему неудачная укладка. Мол, не нужно было вплетать в волосы несуразный детский цветок, другие же посчитали, что волосы попросту не выдержали многочисленных химических завивок и окрашивания, которое звезда совершала регулярно, а иногда и по несколько раз в месяц…

«Памела почти лысая»,

«А где же длинные волосы?»,

«Лучше бы парик надела», — не щадили нервы актрисы поклонники.

Напомним, за последние пять лет актриса несколько раз решилась на эксперименты с внешностью. В частности, звезда успела засветиться с короткой стрижкой «под мальчика».