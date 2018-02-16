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Поклонников испугал похоронный снимок Водонаевой
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Поклонников испугал похоронный снимок Водонаевой 

Рамблер 16 февраля 2018
В честь 14 февраля муж подарил Алене Водонаевой поездку в солнечную Барселону. Алена тут же опубликовала пост о том, как боится самолетов, но в Испанию, конечно же, полетела. Уже оттуда она дразнила подписчиков романтичными задумчивыми фото, но вот последний снимок вызвал неоднозначную реакцию. Вернее, большинство поклонников оценило наряд Воданяевой в крупный красный цветок. Ведущую сравнили с испанской, цыганкой; предположили, что местные мужчины посходили от нее с ума.
Но были и те, кого образ Алены испугал. Девушку обвинили в безвкусице, сказали, что сапоги совершенно не подходят к платью, перчатки все портят, платье похоже на хадат советских времен и т. д. Но некоторые пошли еще дальше, например, расценили снимок девушки как слишком готический, больше подходящий для семейки Адамс.

Вот это февраль 😻🌹 #Barcelona 🌹 Платье @studionebo 🌹

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Подписчики не смогли отделаться от ощущения, что сочетание красного и черного с вкраплением бархата и золотых мотивов — это традиционные атрибуты торжественных богатых похорон, а потому фигура Алены в центре такого колорита выглядит очень странно и даже жутковато.
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