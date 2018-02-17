Волочкова обматерила «ущербных баб»

«Посмотрите, кто нам пишет гадости! 😂 Недолюбленные бабы с нулями в кубе! 😂 Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! ❤️👍🏼 Посылайте их ***** [далеко и надолго] и живите счастливо!», — написала Волочкова.

Балерина также опубликовала скриншоты аккаунтов обидчиков.

В конце октября 2017 года Волочкова призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на протяжении своей карьеры.