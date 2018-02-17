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Волочкова обматерила «ущербных баб»
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Волочкова обматерила «ущербных баб» 

Lenta.ru 17 февраля 2018
Балерина Анастасия Волочкова показала своим поклонникам женщин, которые критиковали ее в интернете. Она призвала подписчиков в Instagram посмеяться над «ущербными и недолюбленными бабами».

Дорогие мои известные и публичные люди. ! Посмотрите, кто нам пишет гадости!😂 Недолюбленные бабы с нулями в кубе!😂 Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым!❤️👍🏼 Посылайте их на х…й и живите счастливо!💃🏼 Ваша я. 💃🏼 А мне простите мою любовь. ❤️ Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с мишей @laginru поугораем! А то скучно без вас.. 😂#анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«Посмотрите, кто нам пишет гадости! 😂 Недолюбленные бабы с нулями в кубе! 😂 Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! ❤️👍🏼 Посылайте их ***** [далеко и надолго] и живите счастливо!», — написала Волочкова.
Балерина также опубликовала скриншоты аккаунтов обидчиков.
В конце октября 2017 года Волочкова призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на протяжении своей карьеры.
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