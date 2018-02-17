Пэрис Хилтон забыла надеть белье под кружево

О морально-этических качествах Пэрис Хилтон ничего не известно. Потому что их, вероятно, нет. Даже дедушка Пэрис не выдержал бесстыдства и разгульной жизни собственной родственницы и лишил ее наследства. Девушка горевать не стала, злому дедушке ответила, что и своим умом (ну, или не умом) заработает кучу денег — и все у нее будет хорошо.

17 февраля Пэрис отмечает свой день рождения, но подарки актрисе и певице начинают приходить уже сейчас. Один из них — сексуальное фото в белом кружевном платье, под которым у Хилтон явно ничего нет. Но девушку это не смущает. Она очень признательна за презент и считает, что снимок удался на славу.

Поклонники Хилтон ее восторги разделяют.