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Пэрис Хилтон забыла надеть белье под кружево
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Пэрис Хилтон забыла надеть белье под кружево 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: Instagram.com
О морально-этических качествах Пэрис Хилтон ничего не известно. Потому что их, вероятно, нет. Даже дедушка Пэрис не выдержал бесстыдства и разгульной жизни собственной родственницы и лишил ее наследства. Девушка горевать не стала, злому дедушке ответила, что и своим умом (ну, или не умом) заработает кучу денег — и все у нее будет хорошо.
17 февраля Пэрис отмечает свой день рождения, но подарки актрисе и певице начинают приходить уже сейчас. Один из них — сексуальное фото в белом кружевном платье, под которым у Хилтон явно ничего нет. Но девушку это не смущает. Она очень признательна за презент и считает, что снимок удался на славу.
Поклонники Хилтон ее восторги разделяют.
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