Сплошное разочарование: непутевые дети наших звезд

1/7 Денис Шальных. Несмотря на режиссерское образование, сын Елены Яковлевой решил с головой уйти в фитнес. Выглядит при этом бодибилдер со стажем очень колоритно: почти 70 % кожи Дениса покрыты татуировками. Звездные мама и папа утешают себя тем, что сын, хотя бы, не пьет и не курит. Фото: denisshalnykh/Instagram

2/7 Александра Морозова. Дочка эксцентричной певицы Славы уже с 15 лет пропадала в клубах и меняла мальчиков как перчатки, а в 18 лет Александра снялась топлесс в своей дебютной фотосессии. Звездная мама же всячески поддерживает поведение дочери, отмечая, что она и сама любит отдохнуть. Фото: alexandrawinter/Instagram

3/7 Дочери Евгения Кафельникова Алесе всего 19 лет, но она уже может похвастаться скандальной славой. Девушка несколько раз лежала в психиатрической клинике, лечилась от анорексии, откровенно высказывалась в прессе и увлекалась наркотиками. Теперь Алеся уверяет поклонников, что она выбирается из мрака, в который попала. Фото: kafelnikova_a/Instagram

4/7 Филипп Смоктуновский. Сын известного советского актера еще в юности решил пойти по стопам отца. Сыграв роль в картине «Маленькие трагедии», Филипп счел себя бездарным и махнул рукой на кино. Потеряв надежду на будущее, горе-актер начал пить, а позже пристрастился и к наркотикам. Фото: Кадр из фильма "Маленькие трагедии"

5/7 Дочь Владимира Кузьмина Елизавета (на фото — блондинка в центре) связалась с сатанинской сектой, а позже погибла от рук своего же жениха. Не сложилась и жизнь Степана Кузьмина – парень, страдающий депрессиями, выпал из окна во время пожара. Фото: Одноклассники

6/7 Владимир Тихонов. Сын звездной парочки Мордюкова – Тиханов был отличным актером, но статус заслуженного артиста РСФСР не уберег его от алкогольной и наркотической зависимости. Владимир умер в 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой. Фото: Кадр из фильма "Русское поле"