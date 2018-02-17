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Сплошное разочарование: непутевые дети наших звезд
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Золотые детки: непутевые чада российских звезд 

Рамблер 17 февраля 2018
Звездные отпрыски, которые разочаровали своих знаменитых родителей, — в нашей галерее.
1/7  Денис Шальных. Несмотря на режиссерское образование, сын Елены Яковлевой решил с головой уйти в фитнес. Выглядит при этом бодибилдер со стажем очень колоритно: почти 70 % кожи Дениса покрыты татуировками. Звездные мама и папа утешают себя тем, что сын, хотя бы, не пьет и не курит.
Фото:
2/7  Александра Морозова. Дочка эксцентричной певицы Славы уже с 15 лет пропадала в клубах и меняла мальчиков как перчатки, а в 18 лет Александра снялась топлесс в своей дебютной фотосессии. Звездная мама же всячески поддерживает поведение дочери, отмечая, что она и сама любит отдохнуть.
Фото:
3/7  Дочери Евгения Кафельникова Алесе всего 19 лет, но она уже может похвастаться скандальной славой. Девушка несколько раз лежала в психиатрической клинике, лечилась от анорексии, откровенно высказывалась в прессе и увлекалась наркотиками. Теперь Алеся уверяет поклонников, что она выбирается из мрака, в который попала.
Фото:
4/7  Филипп Смоктуновский. Сын известного советского актера еще в юности решил пойти по стопам отца. Сыграв роль в картине «Маленькие трагедии», Филипп счел себя бездарным и махнул рукой на кино. Потеряв надежду на будущее, горе-актер начал пить, а позже пристрастился и к наркотикам.
Фото:
5/7  Дочь Владимира Кузьмина Елизавета (на фото — блондинка в центре) связалась с сатанинской сектой, а позже погибла от рук своего же жениха. Не сложилась и жизнь Степана Кузьмина – парень, страдающий депрессиями, выпал из окна во время пожара.
Фото:
6/7  Владимир Тихонов. Сын звездной парочки Мордюкова – Тиханов был отличным актером, но статус заслуженного артиста РСФСР не уберег его от алкогольной и наркотической зависимости. Владимир умер в 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой.
Фото:
7/7  Сергей Золотухин. Сын народного артиста Валерия Золотухина выбрал другой путь – музыкальный. Парень играл в группе «Мертвые дельфины», тексты которых не отличались оптимистическим настроением. Несмотря на неплохую жизнь, Сергей находился в депрессии постоянно. Возможно, именно это подтолкнуло его к самоубийству.
Фото:
Безобразное поведение детей знаменитостей — последствие славы их родителей. Вырастая без любви и заботы, они справляются с проблемами всеми способами. Кто-то находит выход в алкоголе, кто-то в наркотиках, кто-то в психологических клиниках.
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