Сын Газманова рассказал, как живется артистам

Родион Газманов в своем Инстаграме написал большое рассуждение на тему того, как важна и сложна любая работа.

Артист заметил, что в последнее время многие люди говорят ему, что вокруг сплошные бездельники, а многим людям свой хлеб достается даром. Больше всего, признается Газманов, достается артистам. Многие считают, что певцы получают большие деньги за пару песен и дальше отправляются развлекаться, из таких моментов и строится вся их "работа".

Аналогичные высказывания Родион слышит и о фотографах, которые за пару кадров берут целое состояние. Артист отметил, что люди частично правы. Если человек — настоящий профессионал, который долгие годы работал над своим вокалом, движениями, прошел школу жизни, много раз падал и поднимался, то ему очередной выход на сцену дается гораздо легче, чем новичку.

"Потратив кучу лет на обучение и еще в два раза больше на практику, хирург идет и просто делает операцию по пересадке костного мозга онкологическому больному", — провел аналогию Газманов.

Однако, он заметил, что путь к такой "легкости" в работе невероятно труден и долог, он под силу лишь тем, кто действительно всем сердцем хочет состояться в своей профессии. Газманов спросил поклонников, легко ли им дается их труд. Большинство фанатов согласились с кумиром и сказали, что стать мастером в любой профессии очень сложно.