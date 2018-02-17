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Сын Газманова рассказал, как живется артистам
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Сын Газманова рассказал, как живется артистам 

Russianshowbiz.info 17 февраля 2018
Фото: russianshowbiz
Родион Газманов в своем Инстаграме написал большое рассуждение на тему того, как важна и сложна любая работа.
Артист заметил, что в последнее время многие люди говорят ему, что вокруг сплошные бездельники, а многим людям свой хлеб достается даром. Больше всего, признается Газманов, достается артистам. Многие считают, что певцы получают большие деньги за пару песен и дальше отправляются развлекаться, из таких моментов и строится вся их "работа".
Аналогичные высказывания Родион слышит и о фотографах, которые за пару кадров берут целое состояние. Артист отметил, что люди частично правы. Если человек — настоящий профессионал, который долгие годы работал над своим вокалом, движениями, прошел школу жизни, много раз падал и поднимался, то ему очередной выход на сцену дается гораздо легче, чем новичку.
"Потратив кучу лет на обучение и еще в два раза больше на практику, хирург идет и просто делает операцию по пересадке костного мозга онкологическому больному", — провел аналогию Газманов.
Однако, он заметил, что путь к такой "легкости" в работе невероятно труден и долог, он под силу лишь тем, кто действительно всем сердцем хочет состояться в своей профессии. Газманов спросил поклонников, легко ли им дается их труд. Большинство фанатов согласились с кумиром и сказали, что стать мастером в любой профессии очень сложно.
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