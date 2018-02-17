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Юлия Снигирь скрывает живот
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Юлия Снигирь скрывает живот 

7 Дней 17 февраля 2018
Фото: 7 Дней
Не исключено, что у Евгения Цыганова и Юлии Снигирь летом появится еще один ребенок. Слухи об этом появились на днях, после того, как подруга актрисы — Софья Заика (супруга Константина Эрнста) опубликовала в соцсетях новое видео.
@sofyapavlovna Instagram
В нем Юлия запечатлена скрывающей под шалью живот. Причем это могло быть совпадение, если бы не диалог, который у Снигирь и её подруги состоялся на камеру. Софья уговаривала актрису распахнуть накидку и продемонстрировать живот, но та ни в какую не соглашалась.
Любопытно, что Юлия в последнее время редко появляется на публике, игнорируя многие светские мероприятия. Это, естественно, играет в пользу версии, что она находится в «положении» и скрывает это от поклонников. Однако официальных комментариев Снигирь на этот счет пока не дала.
Напомним, что Юлия и Евгений вместе воспитывает сына Федора, родившегося в 2016 году. Кроме этого, у актера есть семь детей от предыдущего брака. Недавно, кстати, его бывшая жена Ирина Леонова вывела всех ребят на сцену концертного зала имени П. И. Чайковского.
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