Кто из звезд собирается соблюдать пост

Великий пост в этом году начинается 19 февраля — за семь недель до Пасхи. В разных семьях свои традиции и привычки. Teleprogramma.pro узнала у знаменитостей, какие ограничения будут в их жизни в этот период.

Анастасия Волочкова, балерина:

— Я буду соблюдать Великий пост. Пост для меня — не диета, а ограничения другого характера — от недобрых мыслей, обид, грубых слов, ссор. В моем ежедневном рационе нет продуктов, которые запрещены в пост. Ем большое количество салатных листьев, зеленых овощей, овощных супов. Креветки заменяют мне в будничные дни мясо. Так как со стороны злых и завистливых людей в мой адрес поступает много негатива и злословия, то молитва — это то, что может помочь. Мой новый дом находится неподалеку от Никольского храма, поэтому посещаю его через день, а иногда и каждый день. Люблю начать свой день благодатно — с молитвы. Недавно открыла для себя еще одно потрясающее место — Ново-Иерусалимский монастырь. Там есть один очень добрый монах, который проводит для меня экскурсии и дает добрые наставления.

Анастасия Макеева, актриса:

— С юношества я строго соблюдала пост. Но не весь, а первую и последнюю недели. Приучили меня к этому мои родители. Но несколько лет назад из-за большой загруженности и гастролей пострадал не только мой обычный режим питания, но и мои устои, правила.

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Сейчас пост я вновь буду соблюдать, но либо первую, либо последнюю неделю. В остальные дни поста очень люблю постный борщ. А также обожаю овощи на гриле. Особенно когда их приправишь бальзамическим соусом и прованскими травами.

Анна Пескова, актриса и продюсер:

— Во время Великого поста я не первый раз вношу коррективы не только в свой рацион питания, но и образ жизни. Когда это началось? Не скажу точно. Такое отношение у меня к посту давно…

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Мне хочется отметить, что каждый из нас сам волен выбирать для себя меру поста, ведь его главная суть не просто воздержание от определенных продуктов, а воздержание плоти. Как я услышала от настоятеля: «Самое главное, что нельзя есть в пост, — это своих близких». Речь о гневе, раздражении, ссорах. Для меня в любой день года эти эмоции и поступки непозволительны, а уж тем более в период Великого поста! Поступая дурно с ближними, мы разрушаем и себя, и их. Конечно, когда на время поста выпадают активные съемки, то физически тяжело обходиться без еды. И я позволяю себе по мере необходимости и мясо, и рыбу. Это нужно для энергии, для активной жизни.

Анетта Орлова, психолог:

— Понимание и правильное отношение к посту в нашей семье было всегда — мой прадед был священником, и это важно для нас. Пост соблюдаю строго. Но если случается физическая слабость и врач рекомендует добавить животные продукты, то всегда можно это сделать. Как говорил апостол Павел: «Все мне можно, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мною». Пост — это не отказ от мяса, это очищение. Больше времени надо уделять родным, проводить дни с семьей. Это время нам дано, чтобы обдумать, как мы живем, для чего. Откажитесь от социальных сетей, просмотра телевизора, траты времени впустую — это даст нашему телу и духу гораздо больше пользы! Когда делаешь это осознанно, принимая самостоятельно решение, то все проходит достаточно легко. Единственное, повешу на холодильник записки, где будет перечень продуктов, в которых стоит себя ограничивать. Я стараюсь разнообразить меню. Например, готовлю плов с тыквой — необычное, но очень вкусное сочетание. У детей, конечно, все менее строго. Им в рационе оставляю рыбу, растительные масла. Изредка может быть белое куриное мясо. Обо всех ограничениях мы договариваемся заранее, и важно, чтобы это было по личному желанию, а не потому что заставили. За утренним завтраком в Прощеное воскресенье мы соберемся всей семьей, обязательно поговорим о предстоящем Великом посте, попросим друг у друга прощения.