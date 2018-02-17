Анна Грачевская похвасталась большой грудью

Телеведущая Анна Грачевская опубликовала в Инстаграме смелое фото в купальнике, продемонстрировав читателям свою большую грудь.

Девушка отметила, что недавно ее муж заявил о том, что подписчикам в Инстаграме совсем не интересно читать длинные тексты и вдумываться в мудрые мысли, которыми делятся блогеры. "Красивые фотографии! Всем нужны сиськи!" — написала Анна.

Публикация от Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Фев 16, 2018 в 3:01 PST Она поставила читателям условие — если ее фото в бикини наберет больше комментариев и "лайков", чем ее предыдущий пост, то она выложит фото без купальника. "И вопрос вам, чтобы легче было обсуждать, как относитесь к маммопластике? (увеличение груди)», — спросила у поклонников Грачевская.

В комментариях мнения читателей разделились. Кто-то отметил, что действительно подписался на профиль Грачевской только ради красивых фото девушки с соблазнительной фигурой. Самые преданные поклонники телеведущей отметили, что ее сила далеко не в большой груди. Анна — профессионал, добрый человек, интересная личность, которая делится смелыми и актуальными мыслями с поклонниками, вот почему ее хочется читать, а не только смотреть на фото.