Ещё
Анна Грачевская похвасталась большой грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Грачевская похвасталась большой грудью 

Russianshowbiz.info 17 февраля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Анна Грачевская опубликовала в Инстаграме смелое фото в купальнике, продемонстрировав читателям свою большую грудь.
Девушка отметила, что недавно ее муж заявил о том, что подписчикам в Инстаграме совсем не интересно читать длинные тексты и вдумываться в мудрые мысли, которыми делятся блогеры. "Красивые фотографии! Всем нужны сиськи!" — написала Анна.
Она поставила читателям условие — если ее фото в бикини наберет больше комментариев и "лайков", чем ее предыдущий пост, то она выложит фото без купальника. "И вопрос вам, чтобы легче было обсуждать, как относитесь к маммопластике? (увеличение груди)», — спросила у поклонников Грачевская.
В комментариях мнения читателей разделились. Кто-то отметил, что действительно подписался на профиль Грачевской только ради красивых фото девушки с соблазнительной фигурой. Самые преданные поклонники телеведущей отметили, что ее сила далеко не в большой груди. Анна — профессионал, добрый человек, интересная личность, которая делится смелыми и актуальными мыслями с поклонниками, вот почему ее хочется читать, а не только смотреть на фото.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирена Понарошку рассказала о непростых отношениях с мужем Яну Рудковскую сравнили с "Пенсионным фондом" Дженнифер Лопес поразила новым стилем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность16
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело76
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева26
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение