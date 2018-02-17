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В Сети появилось фото юной Ким Кардашьян
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В Сети появилось фото юной Ким Кардашьян 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: Рамблер
Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян, опубликовала в Интернете снимок своей дочери, когда той было семнадцать лет.
Это дало поклонникам и неневистникам семейства Кардашьян новый виток спора — делала ли Ким пластические операции? И пока сама звезда настойчиво отбивается от вопросов и радикально отвечает, что ее лицо и тело — полностью такое от природы, старые и новые снимки говорят сами за себя.
Этот снимок сделан в 1997 году. Ким — молодая девушка в левой части фотографии.
А вот совсем свежая фотография. Трудно поверить, что это один и тот же человек.
К слову, узнать маму Ким тоже не так-то просто. Крис Дженнер сильно изменилась, но будто бы не стала старше ни на год.
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