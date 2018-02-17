В Сети появилось фото юной Ким Кардашьян

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner) Фев 13, 2018 в 8:05 PST Это дало поклонникам и неневистникам семейства Кардашьян новый виток спора — делала ли Ким пластические операции? И пока сама звезда настойчиво отбивается от вопросов и радикально отвечает, что ее лицо и тело — полностью такое от природы, старые и новые снимки говорят сами за себя.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 2, 2018 в 12:56 PST Этот снимок сделан в 1997 году. Ким — молодая девушка в левой части фотографии.

А вот совсем свежая фотография. Трудно поверить, что это один и тот же человек.