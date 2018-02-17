Елена Ваенга пошла на жертву ради мужа

Елена Ваенга , находясь в родном Санкт-Петербурге, несколько дней назад была госпитализирована в больницу. 41-летняя певица заболела бронхитом. Она попыталась лечиться народными методами, но после всё же согласилась обратиться за помощью к дипломированным специалистам. Артистке назначили интенсивное лечение: капельницы, процедуры… Исполнительница выполняет предписания врачей, чтобы скорее вернуться к работе. В больнице Елену по очереди навещают родные.

А накануне Елена на один день сбежала из-под надзора медицинских работников. На то, чтобы «отпроситься» у врачей у Ваенги была веская причина: день рождения мужа — Романа Садырбаева . Ради 35-летия супруга певица ненадолго вернулась в стены родного дома. Она приготовила по случаю праздника роскошный ужин и в компании ближайших друзей отметила юбилей Романа. «35 — это наглость и непозволительная роскошь. Я пойду » пыль» стряхну!» — пошутила Ваенга на тему разницы в возрасте с мужем. Кстати, от мороженного, поданного на десерт, она мужественно отказалась.

Уже в ближайшие дни Ваенга планирует вернуться к выступлениям. У неё расписан очень плотный рабочий график, что, вероятно, и сказывается на состоянии её здоровья. Прошлый год, кстати, обернулся для Елены частыми госпитализациями. До этого, как рассказывала сама певица, она целых 10 лет не бывала в стенах больниц.